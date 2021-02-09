جنيف 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأعلنت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية للكشف عن مصدر فيروس كورونا أن أكثر الفرضيات ترجيحًا حتى الآن هي انتقال الفيروس من حيوان إلى آخر وانتقاله منها إلى الإنسان.وقال رئيس البعثة بيتر بن إمبارك أن هذه الفرضية تتطلب المزيد من الأبحاث، موضحاً أن البيانات المتاحة لم تسمح بتحديد كيفية وصول العدوى إلى سوق ووهان .وفِي مؤتمر صحفي في ختام مهمة البعثة الدولية في ووهان التي استمرت 4 أسابيع، قال رئيس لجنة الخبراء الصينية ليانغ وانيان إن الدراسات التي أجريت لتحديد كيفية وصول الفيروس إلى سوق ووهان لم تسفر حتى الآن عن نتائج .وأضاف أنه لا توجد أدلة كافية على أن العدوى بالفيروس انتشرت في ووهان قبل ديسمبر 2019 .// انتهى //17:00ت م0140