القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسدفعت عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 65ر0% مسجلاً 73ر11447 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 87ر0% ليصل إلى 97ر2390 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد 75ر0% من قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 26ر3417 نقطة.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 5ر699 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 3ر2 مليار جنيه، منها مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة.// انتهى //17:17ت م0141