الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأصدر منظمو دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021 " دليل القواعد الخاص بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم وأدى إلى تأجيل الدورة من موعدها السابق في عام "2020" لمدة عام.ويحذّر الدليل المؤلف من 33 صفحة الرياضيين من إمكانية إقصائهم من المنافسات في حال خرقوا القوانين المنصوصة في سعي المنظمين الحثيث لضمان إقامة ألعاب آمنة.ووفقًا للإرشادات، سيخضع الرياضيون لفحص الكشف عن كوفيد-19 أقله مرة واحدة كل أربعة أيام، وسيتم إقصاؤهم من المنافسات إذا كانت النتيجة إيجابية, وسيتم تقليص الوقت الذي سيمضونه في اليابان "لتقليل مخاطر العدوى"، كما سيتحتم على أولئك المقيمين في القرية الأولمبية "تجنب أي أشكال من التقارب الجسدي غير الضروري".ويتضمّن الكتيّب تفاصيل إضافية عن فحوص كوفيد-19 المتعلقة بالرياضيين، إذ سيطلب منهم إجراء اختبار تأتي نتيجته سلبية قبل 72 ساعة كحد أقصى من السفر إلى اليابان ومرة أخرى فور وصولهم.ويشير الكتيّب إلى أنه "يجب على الرياضيين عدم زيارة الصالات الرياضية، والمناطق السياحية، والمتاجر، والمطاعم, ويمكنهم فقط الذهاب إلى "المنشآت الرسمية للألعاب وأماكن إضافية محدودة", كما سيُنصح بارتداء القناع في جميع الأوقات باستثناء خلال المنافسات أو التدريبات أو وجبات الطعام أو النوم أو في حال كانوا في الهواء الطلق.ومن المقرر مراجعة دليل الرياضيين ومسؤولي الفرق في أبريل المقبل ومن ثم في يونيو. ويأتي الكشف عن هذا الدليل بعدما أصدر المنظمون سلسلة من الكتيبات الخاصة بالمسؤولين الرياضيين والإعلام والقنوات الناقلة الأسبوع الماضي.ويعمل المنظمون والمسؤولون الأولمبيون والحكومة اليابانية من خلال إصدار هذه الكتيبات على بناء الثقة في إمكانية إقامة الألعاب بأمان على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.// انتهى //18:21ت م0150