الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليس لايا.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والموضوعات التي تهم البلدين.وقد أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف الوزيرة غونزاليس والوفد المرافق لها في حي الطريف بالدرعية بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.// انتهى //18:23ت م0151