القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأدانت جامعة الدول العربية إقدام سُلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم وتدمير خربة حمصة في الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية، للمرة الرابعة، وذلك لتنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير التي تنتهجها سُلطات الاحتلال لتسهيل مشاريع الاستيطان والضم والتهويد.واستنكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، إمعان سُلطات الاحتلال وإصراراها على مواصلة هذه الأعمال الإجرامية التي تطال الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته وأراضيه ومقدساته، باستخفاف واضح بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواقف دول العالم المنددة بهذه السياسات.وطالب "أبوعلي" المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم حرب تستدعي بدورها إقامة المسؤولية الجنائية واتخاذ الإجراءات اللازمة والمُلزمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني.// انتهى //18:28ت م0152