عمّان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بنظيره الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، الذي يزور الأردن حاليا.وبحثا خلال اللقاء، سبل متابعة المخرجات الإيجابية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي عقد أمس في القاهرة.وأكد الوزيران ضرورة البناء على الزخم السياسي الحالي والجهود الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.// انتهى //18:30ت م0153