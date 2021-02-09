الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسنفذت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برامج تثقيفية توعوية عن بعد، بعنوان "الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في المؤسسات الاجتماعية النسائية"، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في إدارة الإشراف النسائي، وبمشاركة عدد من المختصين في مجال الوقاية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.وهدفت البرامج إلى أهمية الوقاية من المخدرات ونشر ثقافة التوعية بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية بين منسوبات المؤسسات الاجتماعية النسائية، والتعريف بها وبأضرارها وآثارها، لبناء ثقافة معززة للقيم، إضافة إلى دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي الوقائي في المؤسسات الاجتماعية، ورفع مستوى الوعي لدى المختصين العاملين بطرق العلاج والتأهيل والتصدي.وتسعى الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ضمن خطتها التنفيدية، إلى تنفيذ برامج توعوية وقائية في العام الحالي 2021 م، للإسهام في رفع مستويات المعرفة والمهارات، وتبادل الخبرات من خلال المناشط التفاعلية التي تزيد من قوة عمليات مواجهة مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يحقق غايات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.// انتهى //18:30ت م0154