الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واستغلب فريق الهلال على مستضيفه فريق العين بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة في لقاء مؤجل من الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل للهلال اللاعب "غوميز" ( 4 أهداف ) ثلاثة منها ركلات جزاء عند الدقائق 9, 50, 57, 77, ليضيف اللاعب "سالم الدوسري" الهدف الخامس عند الدقيقة 94.// انتهى //18:32ت م0156