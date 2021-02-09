بغداد 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 632257 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13134, فيما سجلت 977 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 602018 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 17105 , منهم 208 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:54ت م0158