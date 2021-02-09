حائل 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسدشن معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم الطبية التطبيقية الافتراضي بعنوان "سرطان الثدي" تحت شعار: "التحديات والإدارة"، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 160 باحثًا وباحثة من 34 جامعة وكلية ومركزًا بحثياً داخل المملكة وخارجها.وبين الدكتور البراهيم ارتفاع معدل الإصابات بمرض سرطان الثدي ومدى ارتباطه بشكل وثيق بازدياد متوسط العمر في المملكة لدى النساء بعمر 40 عامًا، موضحًا أن أهم أهداف الجامعة من احتضان هذا المؤتمر هو الوصول لإيجاد مجتمع حيوي يتمتع بمستوى عالٍ من الخدمات الصحية ضمن رؤية المملكة 2030.وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية رئيس المؤتمر الدكتور قرين القرين من جهته ، أخطار مرض سرطان الثدي، ومدى انتشاره على مستوى العالم، خصوصًا لدى النساء بنسبة أعلى حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2020، مشيرًا إلى أن المملكة بقيادتها الرشيدة جعلت الخدمات الصحية المقدمة للأفراد أولوية قصوى في رؤية المملكة 2030، والمشتملة على برامج الكشف المبكر، وعلاج سرطان الثدي، مستعرضًا أبرز المحاور في المؤتمر، وعدد الأوراق العلمية التي جرى تحكيمها، البالغ عددها 40 ورقة علمية.من جانبها استعرضت رئيسة البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ورئيسة برنامج الأمومة بوزارة الصحة الدكتورة فاتن الطحان، بعض التحديات في هذا المرض، وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى الوقاية وتأمين طرق التشخيص، وما وصلت إليه الدراسات من زيادة في نسبة الشفاء، بالإضافة إلى الإنجازات التي قدمها البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يغطي جميع مناطق ومحافظات المملكة بعدد 125 عيادة، بالشراكة مع الكثير من القطاعات الحكومية الصحية، والمؤسسات المجتمعية التي تتطلع للقضاء على هذا المرض.// انتهى //18:59ت م0160