‎الباحة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسالتقى معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، بمدير السجون بالمنطقة العقيد فائز بن مبارك الأحمري، وذلك بمكتبه في المدينة الجامعية بمحافظة العقيق.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك لتطوير الاتفاقية المُبرمة بين الجامعة والمديرية العامة للسجون بمنطقة الباحة، بهدف خدمة العاملين في قطاع السجون، وخدمة النزلاء والنزيلات، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية، وتثقيفية، وتوعوية.يشار إلى أن الجامعة سبق أن وقّعت مع المديرية العامّة للسجون عقد شراكة ممنهجة بخصائص نوعيّة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بهدف الاستفادة من الخبرات البشريّة، والإمكانات الماديّة المتوفرة في الجامعة، إضافة إلى العمل على صنع سياسات وأنظمة معزّزة للمشاركة المجتمعيّة فيما يخدم مصلحة إدارة ونزلاء السجون؛ فضلاً عن تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصّصة لمنسوبي المديرية والنزلاء من أجل تأهيلهم، وصقل مهاراتهم؛ وفق متطلبات ومرتكزات الرؤية السعودية 2030.//انتهى//19:00ت م0161