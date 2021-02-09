الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق برنامج "كرام" لصياغة وصناعة التجارب السياحية الملهمة، عبر احتضان المبدعين والموهوبين من أصحاب التجارب والجهود والأفكار الثرية في المجال السياحي، وتقديم الدعم والمساندة من خلال التدريب والتأهيل وصقل المواهب وتطوير القدرات؛ وتمكينهم من الانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح.وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج الهيئة السعودية للسياحة في مجال المشاركة المجتمعية، التي تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، وخلق فرص العمل والاستثمار، وتمكينهم من الانضمام للقطاع، وتعزيز قدرات رواد الأعمال لجني وتعظيم الفوائد الاقتصادية، إضافة إلى ترسيخ مشاعر الترحاب وكرم الضيافة وقيم الحفاوة السعودية الأصيلة.وبإمكان الراغبين في الانضمام، الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتسجيل عبر زيارة الموقع الرسمي لبرنامج "كرام" www.Kiram.sa في العديد من مسارات التجارب السياحية ومنها "التراث، والثقافة، والفنون، والمغامرة، والرفاهية والاستجمام، وغيرها"، وسيتم اختيار المرشحين وضمهم عبر عدة مراحل تحت إشراف نخبة من الخبراء والمحترفين في مجال صناعة التجارب السياحية والتسويق وريادة الأعمال.وفي ذات السياق؛ سيتم إطلاق "برنامج كرام" التلفزيوني تحت شعار "تجارب سياحية بروح سعودية" وهو نموذج تفاعلي يحاكي فكرة وأهداف المبادرة، حيث يتضمن مشاركة مجموعة من المبدعين والموهوبين وأصحاب التجارب والجهود والاهتمامات في المجال السياحي في المملكة، يتنافسون لتقديم أجمل وأفضل التجارب السياحية المبتكرة؛ في مزيج شيق وممتع يجمع شغف واهتمامات الشباب بما تملكه السعودية من مقومات وكنوز سياحية.// انتهى //19:20ت م0164