جنيف 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق09 فبراير 2021 م واسأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم, أن العالم يمر حاليًا بمنعطف حاسم في مواجهة وباء كوفيد 19، حيث يتفتت التعاون الدولي وتتزايد أوجه عدم المساواة.وقال المدير العام للمنظمة أن أكثر من 90% من البلدان التي تطرح اللقاحات دول غنية، ووزع 75% من 130 مليون جرعة لقاح في 10 بلدان فقط, بينما لم تقدم جرعة واحدة حتى الآن في 130 دولة يسكنها 2،5 مليارات شخص, ولازال كثير من البلدان تكافح لتأمين اختبارات التشخيص والأدوية والأكسجين.وأوضح الدكتور تيدروس أن مرفق كوفاكس ومسرع "آكت" للمنتجات الطبية لمواجهة الجائحة أنشأتهما المنظمة بهدف التوزيع المنصف لتلك المنتجات, مؤكدًا أنه كلما طالت مدة انتشار الفيروس، كلما زادت قدرته على التحور وبما يجعل اللقاحات والاختبارات والأدوية الحالية أقل فعالية, وقد شهد العالم بالفعل ظهور العديد من المتحورات التي تبدو أكثر قدرة على الانتشار, داعياً إلى ضمان التمويل العاجل لمسرع آكت ومرفق كوفاكس ، وأن هناك فجوة في التمويل تبلغ أكثر من 27 مليار دولار.وخصص تيدروس الدعوة إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجنة المساعدة الإنمائية، للالتزام بنسبة من التمويل التحفيزي لسد هذه الفجوة, داعياً في كلمة أمام اجتماع مجلس مسرع آكت لتطوير المنتجات الطبية لمكافحة الوباء، جميع الدول إلى احترام التعاقدات مع مرفق كوفاكس وعدم منافستها، وعدم توقيع اتفاقات ثنائية بين الدول ومصنعي اللقاحات, والزيادة العاجلة في تصنيع جرعات اللقاحات.// انتهى //19:56ت م0171