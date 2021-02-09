نواكشوط 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق09 فبراير 2021 م واسوقعت فرنسا وموريتانيا اليوم، اتفاقية تعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، تمنح بموجبها فرنسا موريتانيا تمويلًا يقدر بـ9 ملايين يورو .وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامودو، في كلمة بالمناسبة أن هذه المنحة تدخل في إطار الشراكة بين موريتانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أنها ستمكن من المساهمة في تمويل مشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير الزراعة بالري في محافظتي كوركول وكيدي ماغه.// انتهى //19:57ت م0172