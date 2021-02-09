جدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسنفذت وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، حملات مشتركة مع أمانة العاصمة المقدسة على عدد من المحلات التجارية بمكة المكرمة، للتأكد من التزام المنشآت التجاريه من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإيقاع العقوبات الفورية على المنشآت التي لم تلتزم بتطبيقها.ونفذت الفرق الرقابية (906) زيارات تفتيشية على المراكز والمنشآت التجارية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين والتحقق من التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19", وشملت الزيارات التفتيشية مدن المنطقه وعددًا من محافظاتها، وباشرت الفرق الرقابية (3810) بلاغات تم تغطيتها، وتطبيق ما يزيد عن 500 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.وأكدت التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية، مع استمرارية سلاسل الإمداد التمويني لها، داعيةً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //19:57ت م0174