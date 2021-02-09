بغداد 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسبحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد اليوم، مع وفد يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري الملفات العالقة بين الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان, في مقدمتها ملف الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021.وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الحلبوسي أن الجانبين ناقشا أيضًا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، والتحديات التي تواجه البلاد، وأكدا أهمية حلِّ المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل في إطار الدستور.// انتهى //19:58ت م0175