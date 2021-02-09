الأحساء 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واستعادل فريق الفتح مع ضيفه فريق النصر، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على الملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء بنتيجة 1-1، وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للفتح لاعبه كويفا عند الدقيقة 88، وفي الدقيقة 96 أدرك مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله التعادل لفريقه من ركلة جزاء.وبهذه النتيجة رفع الفتح نقاطه لـ 19 نقطة محتلًا المركز الثالث عشر، بينما ارتفع رصيد النصر لـ 25 نقطة في المركز الخامس في سُلّم الترتيب.// انتهى //20:22ت م0177