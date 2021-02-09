القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسرحبت جامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة التي اعتمدها مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.وأشادت الجامعة العربية فى بيان اليوم، بالروح الوطنية والشراكة التوافقية التي تحلت بها مختلف الأطياف السودانية لإتمام هذه الخطوة المهمة في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية ومسيرة السلام في البلاد.ونوه البيان بأن الجامعة العربية جددت التزامها بمواصلة جهودها لمساندة الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة السودانية في كل ما يدعم أمن السودان واستقراره وتعافيه الاقتصادي ونجاح عملية انتقاله السياسي.// انتهى //20:24ت م0178