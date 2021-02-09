رفحاء 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واساستقبل محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني بمكتبه اليوم, مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أحمد الفايز.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بدور فرع الوزارة بالمحافظة في تعزيز حماية المستهلك وتكثيف الجهود الرقابية والميدانية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.// انتهى //20:28ت م0180