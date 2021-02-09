عام / سفير المملكة لدى تونس يلتقي مدير عام الألكسو
الثلاثاء 1442/6/27 هـ الموافق 2021/02/09 م واس
تونس 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر.
و قدّم ولد عمر بالمناسبة التهنئة لسعادة السفير متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
كما قدم مدير عام الألكسو لمحة عن الأنشطة التي تقوم بها المنظمة في مجالات اختصاصها، و ثمّن مسيرة التعاون المشترك بين المنظمة والمملكة العربية السعودية والدّعم الذي تحظى به من المملكة، مشيراً إلى أن المملكة استضافت عددًا من المؤتمرات والدورات التدريبية المتخصّصة.
و أعرب المدير العام عن أهمية مواصلة وتعزيز الشراكة بين المنظمة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحوث السعودية المتخصّصة بهدف الاستفادة من تلك الخبرات.
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20:45ت م
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