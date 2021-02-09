تونس 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر.و قدّم ولد عمر بالمناسبة التهنئة لسعادة السفير متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.كما قدم مدير عام الألكسو لمحة عن الأنشطة التي تقوم بها المنظمة في مجالات اختصاصها، و ثمّن مسيرة التعاون المشترك بين المنظمة والمملكة العربية السعودية والدّعم الذي تحظى به من المملكة، مشيراً إلى أن المملكة استضافت عددًا من المؤتمرات والدورات التدريبية المتخصّصة.و أعرب المدير العام عن أهمية مواصلة وتعزيز الشراكة بين المنظمة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحوث السعودية المتخصّصة بهدف الاستفادة من تلك الخبرات.// انتهى //20:45ت م0182