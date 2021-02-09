نواكشوط 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسالتقى وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح في نواكشوط اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا أنتوني نكورورانو.وتناول اللقاء، مجالات التعاون المثمر القائم بين القطاع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة ما يتعلق منها بمشاريع الكهرباء الريفية، ودعم الجهود الرامية الى إعادة هيكلة القطاع وتحسين أدائه، كما جرى التباحث حول البرامج الهادفة إلى إدخال وتعزيز الممارسات الجيدة في القطاع ودعم التكوين وبناء القدرات.// انتهى //21:41ت م0197