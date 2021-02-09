لندن 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسأعرب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون عن إدانة بلاده الشديدة لتصرفات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وعدم جديتها في تحقيق السلام.وقال أرون في تغريدة عبر موقع (تويتر): "ندين بشدة استهداف الحوثيين لمأرب والجوف، ويجب عليهم وقف هذه الهجمات على الفور وإثبات جديتهم في الرغبة في السلام من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث ".// انتهى //21:43ت م0198