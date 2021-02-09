ينبع 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسرأس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي اليوم عبر الاتصال المرئي، اجتماع المجلس المحلي الثالث في دورته الخامسة، بحضور وكيل المحافظة فيصل بن حمد المطيري وأعضاء المجلس من المسؤولين والأهالي.ونوّه السحيمي باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه بأعمال المجلس، لافتاً الانتباه إلى ضرورة مواصلة العمل مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية المنظمة لمنع انتشار فيروس كورونا.واستعرض المجلس ميزانية 2021م مع الإدارات الحكومية بالمحافظة، والمشروعات التي تتولها هذه الإدارات، على غرار مشروعين للخدمات البئية بمحافظة ينبع بقيمة 126 مليون ريال، ضمن خطط شركة المياه الوطنية، استكمالاً لمشروع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بينبع النخل، مؤكداً المجلس لزوم متابعة المشروعات المنفذة في المحافظة، والحرص على الانتهاء منها في المواعيد المحددة لها، وبما يضمن خدمة المحافظة وسكّانها.// انتهى //21:44ت م0199