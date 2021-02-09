اقتصادي / اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 70
الثلاثاء 1442/6/27 هـ الموافق 2021/02/09 م واس
الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس
عقدت اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول مجلس التعاون اليوم, اجتماعها الـ 70 عبر الاتصال المرئي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها موضوعات الشبكة الخليجية (GCCNet)، ومتابعة تطورات التشغيل الفعلي للربط الثنائي لنقاط البيع عبر الشبكة، ومستجدات عمليات التجارة الإلكترونية من خلالها (E-Commerce)، والإحصاءات لعملياتها والرقابة والحوكمة فيها.
وجرت مناقشة تطورات مبادئ البنية التحتية لأسواق المال، وخطة عمل اللجنة لعام 2021م.
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21:45ت م
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