الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسعقدت اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول مجلس التعاون اليوم, اجتماعها الـ 70 عبر الاتصال المرئي.وناقشت اللجنة في اجتماعها موضوعات الشبكة الخليجية (GCCNet)، ومتابعة تطورات التشغيل الفعلي للربط الثنائي لنقاط البيع عبر الشبكة، ومستجدات عمليات التجارة الإلكترونية من خلالها (E-Commerce)، والإحصاءات لعملياتها والرقابة والحوكمة فيها.وجرت مناقشة تطورات مبادئ البنية التحتية لأسواق المال، وخطة عمل اللجنة لعام 2021م.// انتهى //21:45ت م0200