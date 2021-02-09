جدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسدشَّنت جمعية البرّ بجدة أول جهاز للخدمة الذاتية وذلك بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بهدف التسهيل على المتبرعين وتحقيقاً لترجمة مفهوم جودة الحياة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي، ومدير عام المستشفى الدكتور عدنان المزروع.وأوضح الدكتور قاضي أن فكرة تدشين أجهزة الخدمة الذاتية بالمستشفيات للتسهيل على الزائرين اقتطاع مبالغ التبرع التي تذهب لصناديق الخيرية بالجمعية التي يستفيد منها الأيتام والأسر المحتاجة ومرضى الفشل الكلوي.من جهته، أشاد الدكتور المزروع بالبعد الإنساني والديني لفكرة هذه الأجهزة، حيث تترك بطاقات الإهداء التي يحصل عليها الزائرون بعد التبرع، آثاراً إيجابية كبيرة في نفوس المرضى الذين يثلج صدورهم مثل هذه الصدقات أكثر من الهدايا العادية الأخرى.وأكد مدير عام الجمعية المهندس محيي الدين حكمي أن تدشين هذه الأجهزة إنما يأتي في إطار حرص الجمعية على التحول الرقمي الذي يسهم في تيسير الخدمات للمتبرعين والمستفيدين، ورفع عنهم عناء الحضور إلى مقر الجمعية.وأشار إلى توسع جمعية البرّ في هذه الأجهزة التي تدعم المستفيدين عبر وضعها في أماكن عدة كالأسواق والمستشفيات وغيرها بما ييسر على المتبرعين تقديم صدقاتهم للفئات المستحقة.// انتهى //21:46ت م0201