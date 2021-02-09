الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واستنطلق غداً مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد، بإقامة مباراتين عند تمام الساعة الرابعة عصراً، وسيتواجه في الأولى فريق القادسية صاحب المركز الثالث بـ 20 نقطة مع فريق الإبتسام صاحب المركز الثامن بـ 11 نقطة، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلتقي في المباراة الأخرى فريق القارة متصدر الترتيب العام لأندية البطولة بـ 24 نقطة مع فريق الهدى صاحب المركز السابع بـ 11 نقطة، على صالة وزارة الرياضة بالأحساء.ومن المقرر أن تُلعب باقي مباريات الجولة يوم الجمعة المقبل بإقامة أربع مباريات، ستجمع: حراء مع الباطن، الشباب مع الجزيرة، الخويلدية مع عرعر، والعدالة مع الجيل.// انتهى //22:06ت م0205