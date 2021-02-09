الرباط 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- واللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم جلسة عمل افتراضية لمناقشة سبل تطوير الشراكة بينهما، عبر التعاون في تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة العملية في قطاعات التربية والعلوم والثقافة.وتضمنت الجلسة الاتفاق على مزيد من التواصل بين قطاعات الإيسيسكو المختلفة، والجهات المتخصصة في الجانب الإماراتي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتطوير الشراكة بين الجانبين.وقدم عدد من مديري القطاعات والإدارات بالإيسيسكو عروضاً حول أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها المنظمة، واقتراحات التعاون بخصوصها مع الإمارات.// انتهى //22:12ت م0206