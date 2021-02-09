عمّان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال اتصال مرئي اليوم، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.وجرى التأكيد خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.// انتهى //22:13ت م0207