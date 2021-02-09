تونس 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي اتصالاً هاتفياً اليوم، مع رئيس الحكومة الليبي عبدالحميد دبيبة.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن الجارندي قدم التهاني لدبيبة بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً للحكومة الليبية، وأكد حرص تونس على مواصلة مؤازرة الأشقاء في ليبيا حتى يستكملوا مسارهم السياسي التوافقي بنجاح.من جانبه، ثمّن دبيبة، موقف تونس الثابت من الملف الليبي ودعمها للمسار السياسي السلمي التوافقي في ليبيا.// انتهى //22:19ت م0208