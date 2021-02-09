جدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسرافقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، الجهات المعنية بالأعمال الرقابية في محافظة جدة، خلال جولاتها الميدانية؛ لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وغطت الجولات الرقابية، الأسواق، والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والمرافق العامة، والمطاعم، بهدف التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.وتواصل الجهات المختصة تنفيذ حملاتها التفتيشية بشكلٍ مكثف على المنشآت والمرافق التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكيد على جميع مرتادي المحال والمراكز و"المولات" والمقاهي تحميل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة.// انتهى //22:38ت م0210