جيزان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من ضبط (303) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر مخفية باحترافية في مركبتين وذلك خلال محاولة لنقلها، وقد تم القبض على المتورطين بحيازة المواد المخدرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.// انتهى //23:39ت م0221