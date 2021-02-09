عام / دوريات الأفواج الأمنية تضبط (303) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الدائر

الثلاثاء 1442/6/27 هـ الموافق 2021/02/09 م واس
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جيزان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس
صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من ضبط (303) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر مخفية باحترافية في مركبتين وذلك خلال محاولة لنقلها، وقد تم القبض على المتورطين بحيازة المواد المخدرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
// انتهى //
23:39ت م
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