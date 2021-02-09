المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة العيص من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، لتورطهم بتكسير إحدى مكائن الصرف الآلي بالمحافظة ومحاولة سرقتها، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //23:45ت م0225