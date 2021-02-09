واشنطن 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في اتصال هاتفيٍ اليوم مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان قوة الشراكة بين البلدين، مستعرضين أبرز التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والهند عبر المحيطين الهندي والهادئ.كما تطلع الجانبان إلى توسيع التعاون الإقليمي، في العديد من الملفات، من أبرزها التصدي لجائحة كورونا وأزمة تغيّر المناخ.// انتهى //23:47ت م0226