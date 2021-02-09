القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسأعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرها للدور الذي قامت به مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاح الحوار الفلسطيني الذي عقد يومي 8 و9 فبراير الجاري في القاهرة من أجل إنهاء الانقسام، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات.وطالبت الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي الصادر اليوم عن جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، الرئيس السيسي بتوجيه الجهات المعنية في مصر لمتابعة تنفيذ ما اتُّفق عليه، والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.وأكدت التزامها بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.// انتهى //23:54ت م0228