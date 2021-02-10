الأمم المتحدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الناجم عن التطورات الإيجابية التي تحققت خلال الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية ليبية.وأشار كوبيش في بيان صادر عن البعثة اليوم، إلى أنه استمر منذ توليه مهام منصبه يوم أمس في إجراء اتصالاته مع المسؤولين الليبيين لبحث مختلف القضايا، ومنها سبل المضي قدماً لضمان انتقال السلطة بشكل سلس إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة.// انتهى //00:45ت م0231