واشنطن 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاته على انخفاض. فقد هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 4.36 نقاط، أو 0.11 في المئة ليغلق عند 3911.23 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 9.93 نقاط، أو 0.03 في المئة، إلى 31375.83 نقطة.فيما سجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 20.06 نقطة، أو 0.14 في المئة، إلى 14007.70 نقاط.// انتهى //00:51ت م0232