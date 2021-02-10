جنيف 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسدعا المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تغيير طريقة عمل اللجنة الدستورية السورية، وسد الفجوات في الدبلوماسية الدولية لدفع العملية السياسية السورية قدماً.وعقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو قال بيدرسن في تصريح لعدد من الصحفيين إنه: "يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي الراهنة ".وعدّ أن هناك ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا من دون ذلك، تبقى قليلة احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري.وأقر بيدرسون بأن هذا الاجتماع الذي نظّمه مع ممثلين للنظام والمعارضة والمجتمع المدني في نهاية يناير، وهو الخامس للجنة الدستورية كان فرصة ضائعة وشكل خيبة أمل.// انتهى //01:00ت م0233