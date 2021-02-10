واشنطن 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسأكدت الولايات المتحدة ضرورة إجراء الانتخابات الصومالية بشكل فوري.ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس القادة الصوماليين إلى استئناف الحوار بشكل طارئ؛ لتنفيذ الانتخابات الوطنية بأسرع وقتٍ ممكن.وأعرب عن معارضة الولايات المتحدة لاستخدام العنف من قبل أي طرف، مؤكداً التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز الديمقراطية في الصومال، وتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام للشعب الصومالي.// انتهى //01:41ت م0234