عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/6/28 هـ الموافق 2021/02/10 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
مجلس الوزراء يثمّن إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.
إصلاحـات تواكـب متطلبات الحيـاة.
خالد بن سلمان: منظومة التشريعات تعزز دولة المؤسسات والقانون.
تطوير منظومة التشريعات يجسد الرؤى الحكيمة والنهج القويم.
حصر وتوثيق عقارات الدولة وتخصيصها حسب احتياج الجهات.
"النووي السعودي".. طموح نحو طاقة بديلة.
القلق مستمر.. وإصابات كورونا ترتفع 330 %.
توقيع عقد المرحلة الأولى من التجارب السريرية لأول لقاح سعودي مضاد لكورونا.
الحوثيون لا يؤمنون بالسلام.
فرنسا تدين الاعتداءات الحوثية على المملكة.
صراعات الملالي الداخلية.. تظهر للملأ.
حكومة سودانية جديدة تضم ممثّلين عن المتمردين.
المالكي: متفائلون باستئناف عملية السلام مع إسرائيل.
تظاهرات بورمية حاشدة.. والجيش يتصدى للمحتجين بالرصاص.
إيران وكوريا الشمالية.. تحالف الشر.
الصحة العالمية تُبرئ ووهان.
تمرد الأرياف الهندية.. إرث تحمله الأجيال.
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