الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :مجلس الوزراء يثمّن إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.إصلاحـات تواكـب متطلبات الحيـاة.خالد بن سلمان: منظومة التشريعات تعزز دولة المؤسسات والقانون.تطوير منظومة التشريعات يجسد الرؤى الحكيمة والنهج القويم.حصر وتوثيق عقارات الدولة وتخصيصها حسب احتياج الجهات."النووي السعودي".. طموح نحو طاقة بديلة.القلق مستمر.. وإصابات كورونا ترتفع 330 %.توقيع عقد المرحلة الأولى من التجارب السريرية لأول لقاح سعودي مضاد لكورونا.الحوثيون لا يؤمنون بالسلام.فرنسا تدين الاعتداءات الحوثية على المملكة.صراعات الملالي الداخلية.. تظهر للملأ.حكومة سودانية جديدة تضم ممثّلين عن المتمردين.المالكي: متفائلون باستئناف عملية السلام مع إسرائيل.تظاهرات بورمية حاشدة.. والجيش يتصدى للمحتجين بالرصاص.إيران وكوريا الشمالية.. تحالف الشر.الصحة العالمية تُبرئ ووهان.تمرد الأرياف الهندية.. إرث تحمله الأجيال.// يتبع //07:05ت م0006