بكين 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسارتفعت أسعار المستهلك في الصين خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1 في المئة.وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم أن معدل التضخم سجل ارتفاعا شهريًا خلال يناير الماضي بنسبة 1 في المئة، بعد أن سجل 7ر0 في المئة خلال الشهر السابق له، مشيرًا إلى تراجع أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0 في المئة سنويًا، بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0 في المئة خلال ديسمبر الماضي.وصعدت أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر يناير الماضي بنسبة 3ر0 في المئة سنويًا.// انتهى //08:27ت م0011