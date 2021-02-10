نجران 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلديتي وسط وشمال مدينة نجران الفرعيتين أمس، 53 جولة رقابية، أسفرت عن إنذار 48 منشأة، ومصادرة وإتلاف 143 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة لإغلاق منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية .وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .// انتهى //10:14ت م0020