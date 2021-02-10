مابوتو 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واستعهّد الاتحاد الأوروبي بتدريب القوات الموزمبيقية وتقديم أوجه الدعم لها؛ لتكثيف حربها ضد الإرهاب وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني.وقال وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، الذي يزور موزمبيق حاليًا نيابة عن منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي: "إن الجانبين حددا المجالات الملحّة للتعاون، وأن الاستعدادات جارية الآن لتنفيذها".وأضاف أن اجتماعه مع الرئيس نيوسي تناول جميع المجالات التي تعود بالتفع على الجانبين من بينها مجال التدريب العسكري.من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الموزمبيقية فيرونيكا ماكامو: إن الرئيس نيوسي أبلغ سيلفا خلال اجتماعهما بالتقدم المحرز في تسريح ونزع سلاح المعارضة وإعادة دمج أعضائه في المجتمع الموزمبيقي.// انتهى //10:22ت م0021