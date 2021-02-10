جنين 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدتي قباطية وكفر راعي، واقتحمت قرى وبلدات عدة في محافظة جنين.ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد ملحم بعد مداهمة منزل ذويه.واقتحمت تلك القوات قرى وبلدات يعبد، ومركة، والزبابدة، ومسلية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش.// انتهى //10:44ت م0023