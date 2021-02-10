سيئول 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسوافقت وكالة سلامة الأدوية في كوريا الجنوبية اليوم على استخدام لقاح لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا لجميع البالغين ، بمن فيهم الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق.وذكرت الوكالة أنها وافقت على استخدام اللقاح بعد اجتماع المراجعة النهائي بنظام الجرعتين الكاملتين، شريطة أن تقدم شركة الأدوية بيانات إضافية عن المرحلة الحالية من التجارب السريرية الثالثة على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.// انتهى //10:46ت م0024