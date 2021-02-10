نجران 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسقدّم مركز طب العيون في مستشفى الملك خالد بنجران الخدمات العلاجية والاستشارية لـ 20784 مريضاً خلال عام 2020 م، منهم 15140 مراجعاً لعيادات الأطباء و 5644 مراجعاً لعيادات البصريات.وأوضحت "صحة نجران" أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 1350 عملية، تضمنت 29 عمليةً لتثبيت القرنية المخروطية، و 405 عمليات الساد الأبيض، فيما بلغ عدد عمليات تصحيح النظر السطحي "ليزر" 431 عملية، وعمليات تصحيح الحول 75 عملية، و عمل 275 حقناً داخل الجسم الزجاجي "أفاستين"، وعمل 27 عملية ليزر السطحي، إضافة لـ 9 عمليات قص السائل الزجاجي للشبكية، و فيما تم عمل 12 عملية إزالة لحمية، وزراعة 40 عدسة داخل العين لتصحيح النظر وزراعة قرنية، وتنظيف 20 عدسة صناعية بالليزر، و 26 عملية محجر العين .// انتهى //10:56ت م0026