جيزان 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال هذا الأسبوع، 2046 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذه الجولات تأتي لمتابعة مدى التزام المصلين ومنسوبي المساجد بالتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية التي وضعتها الوزارة لحماية الصحة العامة، مبيناً أنه لا تهاون في مخالفة هذه التدابير وإغلاق المساجد أو الجوامع إن وجدت بها حالات مصابة بفيروس كورونا.// انتهى //10:58ت م0027