موسكو 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجّلت روسيا 14494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و536 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 4012710 إصابات، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 78134 وفاة، مشيرًا إلى شفاء 22575 حالة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3516461 حالة.// انتهى //11:19ت م0031