الرياض 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واستنطلق منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بمواجهتين، حيث يلتقي الاتفاق وأبها والأهلي والاتحاد.أولى المواجهتين ستكون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ويستضيف فيها الاتفاق نظيره أبها، ويتطلع أصحاب الأرض للفوز وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام العين، ويحل الاتفاق في المركز السابع بـ 24، في المقابل يسعى أبها صاحب المركز الثامن بـ 24 من مواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه في الجولة الماضية على الهلال والتقدم في سلم الترتيب.وفي اللقاء المنتظر الذي يجمع الأهلي والاتحاد على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويسعى الفريقان لخطف نقاط المباراة ومواصلة المنافسة على الدوري، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 33 نقطة بالتساوي مع صاحب المركز الثاني الهلال، والاتحاد في المركز الرابع بـ 28 نقطة.// انتهى //12:55ت م0055