تونس 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اتصالين هاتفيين بنائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبد الله اللافي.وأعرب خلال الاتصالين عن خالص تهانيه على نجاح الليبيين في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، متمنيًا التوفيق لهما في مهامهما.وأبرز الوزير التونسي، أهمية هذا الحدث في اتجاه تثبيت الحل السلمي التوافقي وتهيئة الأرضية لتحقيق التسوية الدائمة في ليبيا، حفاظًا على وحدتها وسيادتها وتحقيقًا لطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.وأكد الجرندي أن تونس ستظل داعمة لليبيا في سعيها لاستعادة استقرارها وبناء مؤسساتها واسترجاعها لدورها في منطقة البحر الأبيض المتوسط وداخل القارة الأفريقية، وذلك انطلاقًا ممّا يجمع الشعبين التونسي والليبي من علاقات أخوة متينة.من ناحيتهما، عبّر موسى الكوني وعبد الله اللافي، عن عميق الامتنان لتونس على الدور المحوري الذي لعبته لتحقيق المصالحة الليبية.// انتهى //12:55ت م0056