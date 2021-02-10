نجران 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسقدّمت عياداتُ " تطمن " ومركز " تأكد " في نجران خدماتِها لـ 50186 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وبينت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن بلغ 24321 مستفيداً، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات مركز "تأكد" 25865 مستفيداً عن طريق مسار السيارات.يُذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //12:56ت م0057